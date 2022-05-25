حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحى شمال وجنوب مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكثفة نظمها حي شمال بقيادة أحمد عوض الله رئيس الحي وحي جنوب بقيادة حسن عبده رئيس الحي، بجانب رفع كفاءة الإنارة بتلك المناطق لخدمة المواطنين، وذلك بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.



واستهدفت الحملات طريق النجع الطويل وبدران والمركز الحضري للمرأة وشارع الهيلتون، وساحة معبد الكرنك، كما تم رفع المخلفات والتراكمات ونقل أعمدة الإنارة الجديدة الكائنة بقطعة أرض فضاء أمام قوات الأمن بالكرنك وإيداعها بمكان آخر بديل، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع التكييفات بساحة معبد الكرنك للحفاظ على المنظر الجمالي للساحة.



ثم تابع الشرابي تنفيذ حملة نظافة وتفريغ الصناديق بشارع الهيلتون والبحاروة والشيخ موسى والسبتية والطريق الدائرى نجع الطويل، وغسيل الأشجار داخل ساحة معبد الكرنك، وتمشيط وغسيل مناطق (مكتبة مصر العامة، ميدان الكتاب، وموقف الحنطور بمعبد الكرنك وبولا) ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع مستوى الخدمات وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، فضلاً عن رفع كفاءة مستوى الإنارة بحي شمال تم تغير كابل إنارة تالف بطريق المطار الخاص بإنارة المنطقة الواقعة بين كوبرى الكباش وكوبري المطار العلوى، وتغيير الكشافات العاطلة بطريق المطار بالوردية المسائية، مشدداَ على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً.



وفي سياق متصل تابع رئيس مدينة الأقصر والسكرتير العام لمدينة الأقصر، أعمال تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمنطقة حي جنوب استهدفت شارع التلفزيون وتفرعاته وصلاح الدين وشارع الفنون ومدرسة الصنايع وأحمد عرابي ، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، فضلاً عن تغيير اللمبات التالفة بكورنيش النيل، وذلك لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالحي.







نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحي شمال وجنوب مدينة الأقصر (1)



نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحي شمال وجنوب مدينة الأقصر (2)



نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحي شمال وجنوب مدينة الأقصر (3)



نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحي شمال وجنوب مدينة الأقصر (4)



نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة بحي شمال وجنوب مدينة الأقصر (5)









