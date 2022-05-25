اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: روسيا تشن 25 غارة على دونيتسك آخر 24 ساعة وتسبب فى تدمير منشآت

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:34 م
أوكرانيا: روسيا تشن 25 غارة على دونيتسك آخر 24 ساعة وتسبب فى تدمير منشآت الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت الدائرة الصحفية للشرطة الوطنية الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت 25 غارة على منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير عدة منشآت مهمة وضحايا بشرية.

 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الدائرة الصحفية، قولها "لقد ضربت القوات الروسية عدة مناطق، ما أدى إلى تدمير 45 هدفاً مدنياً مثل مباني سكنية، ومستشفى، ومحطة سكة حديد، ومصنع، وشركة إنشاءات، ومنشآت بنية تحتية حيوية".


وبحسب معلومات الدائرة، فتحت القوات الروسية النار على المدنيين من طائرات ودبابات ومدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى مقتل 12 مدنياً وأصيب 10 آخرون في هجمات في منطقة دونيتسك.

 


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