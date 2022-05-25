أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.



إيقاف تداول 12 سهما في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، البدر للبلاستيك، العربية للأسمنت، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة، جي بي أوتو، شركة النصر للأعمال المدنية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

البورصة تخسر 9.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.7 مليون ورقة مالية بقيمة 694.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.8%، والعرب على 6.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 708.6 ألف جنيه، 14.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 568.1 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم شركتين مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

أعلنت إدارة البورصة، تقدم بنك البركة مصر بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 309.3 مليون جنيه بإصدار عدد 44.2 مليون سهم مجاني توزع على مساهمي البنك تمويلًا من حصة المساهمين في أرباح العام وفقًا للقوائم المالية في 31/12/ 2019.

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، شراء شركة بلدنا القابضة عدد 14 مليون سهم بسعر 8.85 جنيه بقيمة إجمالية 12.4 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.990% إلى 10.138%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، 170 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2242 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 69 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات 58 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 101.7 ألف سهم.

أعلنت شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 56.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.79%، والثانية 2730 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 18.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 51.1%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ليبلغ 761 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.7%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 4.1%.

كما حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقارنة مع 1.620 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 628 مليون جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.5%.

وأعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، تحقيق صافي مبيعات بلغ 23.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 14.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 5.7 مليون جنيه مقارنة مع 663.9 ألف جنيه.

ايبيكو

قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، إن مجلس الإدارة وافق على السير في إجراءات مخاطبة شركة يو بي فارما لإبداء الرغبة المبدئية في الاستحواذ على كامل حصة أكديما البالغة 99.99%.