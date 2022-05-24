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طلاب الثانى الثانوى يؤكدون سهولة امتحان الأحياء والفلسفة الإلكترونى والورقى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:58 ص
طلاب الثانى الثانوى يؤكدون سهولة امتحان الأحياء والفلسفة الإلكترونى والورقى الصف الثاني الثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد طلاب الصف الثانى الثانوى العام، سهولة امتحان الاحياء والفلسفة والمنطق، فى الجزء المقالى الورقى والإلكترونى، موضحين أن ورقة المفاهيم كانت مفيدة فى الوصول إلى المعلومات التى تحتاجها الإجابات عن بعض الأسئلة، كما أن الأسئلة جاءت وفق نظام التقييم الجديد لقياس نواتج التعلم، كما أوضح الطلاب أن منصة الامتحان الإلكترونى عملت دون مشاكل وتم تذليل العقبات التي واجهة بعض الطلبة أثناء الدخول على سيستم الامتحان من قبل فرق التطوير التكنولوجى بالمدارس.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 

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