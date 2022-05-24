وكيل الصحة بالبحر الأحمر يجرى جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات الجنوب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر جولة تفقدية مفاجئة على الوحدات الصحية والمستشفيات بمدن جنوب البحر الأحمر، للتأكد من سير العمل داخل الوحدات والمستشفيات.

وبدأ وكيل وزارة الصحة جولته بوحدة صحة مرسى علم ووحدة أبو غصون الصحية ووحدة حماطة الصحية ووحدة برانيس الصحية، ثم استكمل جولته في قطاع الشلاتين ابتداءً بوحدة مرسى حميرة الصحية وانتهاء بمستشفى الشلاتين المركزي الذي اختتم به الجولة.

وتضمنت الجولة تفقد الإمكانيات المادية للمنشآت وتواجد العاملين وحسن سير العمل وذلك لضمان تقديم الخدمات على أكمل وجه وأحال بعض المقصرين للتحقيق.

كما وضع أثناء الزيارة حجر الأساس لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الشلاتين والذي سيجرى افتتاحه قريبا ليخدم أبناء مدينة الشلاتين، كما عقد عدة اجتماعات تنفيذية مع أعضاء الفريق الطبي من الأطباء الأساسيين وأطباء بروتوكول جامعة الأزهر وفريق تمريض المستشفى حضره أيضا مديرو الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنظومة الصحية بمستشفى الشلاتين.



رافق وكيل وزارة الصحة والسكان خلال الجولة التفقدية لمستشفيات الجنوب كل من الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ .