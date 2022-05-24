وزير التنمية المحلية: أحلنا ما يقرب من 6 آلاف موظف بالمحليات للنيابة

كتب محمود حسين

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى فى المحليات إلى النيابة العامة والإدارية، بسب المخالفات، متابعا: "أى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: ""مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير كدا لن يتم الموافقة على التراخيص، ويتم توسعة الطرق حاليا ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".

وتابع وزير التنمية المحلية: "الجراجات شىء مهم جدا، وقانون انتظار السيارات فيه شروط وللأسف الشديد تم تطبيقه بصورة خاطئة فى بعض المحافظات، حيث حدد القانون شروط فى ساحات الانتظار، وأى مواطن يرسلنا شكوى عن ساحات الانتظار أو أن فيها بلطجية أو غيرها يتم التعامل معها فورا".