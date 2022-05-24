اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: أحلنا ما يقرب من 6 آلاف موظف بالمحليات للنيابة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:53 م
وزير التنمية المحلية: أحلنا ما يقرب من 6 آلاف موظف بالمحليات للنيابة مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى فى المحليات إلى النيابة العامة والإدارية، بسب المخالفات، متابعا: "أى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: ""مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير كدا لن يتم الموافقة على التراخيص، ويتم توسعة الطرق حاليا ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".

وتابع وزير التنمية المحلية: "الجراجات شىء مهم جدا، وقانون انتظار السيارات فيه شروط وللأسف الشديد تم تطبيقه بصورة خاطئة فى بعض المحافظات، حيث حدد القانون شروط فى ساحات الانتظار، وأى مواطن يرسلنا شكوى عن ساحات الانتظار أو أن فيها بلطجية أو غيرها يتم التعامل معها فورا".


مجلس النواب

المحليات

التنمية المحلية

المخالفات

النيابة

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة