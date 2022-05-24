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وزيرة الدفاع الكندية: سنقدم لأوكرانيا 20 ألف قذيفة للمدفعية من العيار المتبع في الناتو

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:14 م
وزيرة الدفاع الكندية: سنقدم لأوكرانيا 20 ألف قذيفة للمدفعية من العيار المتبع في الناتو قصف روسي لأوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن كندا ستقدم لأوكرانيا 20 ألف قذيفة للمدفعية من العيار المتبع في الناتو ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية: بوسعي التأكيد أن كندا اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة للمدفعية من عيار الـ 155 ملم، المتبع في الناتو، موضحة أن تلك القذائف يمكن استخدامها مع كل المدافع التي سلمتها كندا وحلفاؤها لأوكرانيا، بما فيها مدافع الهاوتزر الأمريكية من نوع M777.

ولفتت وزيرة الدفاع الكندية إلى أن العمل جار لنقل هذه المساعدات إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أن العسكريين الكنديين يقومون بتدريب الزملاء الأوكرانيين على استخدام المدافع.

 


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