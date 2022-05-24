نماذج مشرفة.. دكتورة بجامعة بنها تنال جائزة دولية تمنحها إيطاليا والهند.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الدكتورة سارة عبد ربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعمارى بكلية الفنون التطبيقية، والتي حصلت على جائزة "إينسو أوردز" الهندية للأبحاث المبتكرة فى مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام، وذلك لابتكارها مشروعا بحثيا تم عرضه فى إيطاليا عن الفنون والتكنولوجيا أثناء حصولها على منحة تدريبية فى إيطاليا، لتصبح المؤرخة المصرية والفنانة التشكيلية الوحيدة التى تنال هذه الجائزة الدولية التى تمنحها المؤسسة للعلماء على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة سارة عبد ربه خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، إنها أول امرأة ترأس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، مشيرة إلى أنها أيضا أصغر رئيسة قسم بكليات الفنون بجميع الجامعات المصرية.

وأوضحت، أنها تشعر بالفخر لكونها امرأة مصرية تحصل على كل حقوقها فى المجتمع المصرى حاليا أثناء حكم الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن مصر استطاعت تحقيق العديد من أهداف التعليم والتنمية المستدامة، خاصة المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة.

وفى هذا السياق، أعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة على خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابى فى طبيعة العملية التعليمية وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، بحيث تكون قادرة على حل مشاكل المجتمع وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.

كما قدم الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد الكلية، التهنئة للدكتورة سارة عبد ربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعمارى لفوزها بتلك الجائزة وباعتبارها نموذجا رائعا يحتذى به.



ومن المقرر أن تتسلم الدكتورة سارة عبد ربه جائزتها العالمية فى الثامن عشر من يونيو المقبل فى مدينة كويمباتور بالهند، وشاركت فى تصميم أول عمارة افتراضية فى العالم بتطبيق "الميتافيرس" أثناء منحتها الدراسية فى إيطاليا، وأكدت أن الفنانين والمعماريين الرواد فى إيطاليا أجمعوا على أنهم أول مرة يسمعون عن مشروعها البحثى المبتكر.



وتعد الدكتورة سارة الفنانة المصرية الوحيدة التى صممت لأول عمارة افتراضية فى العالم بتطبيق "الميتافيرس" الذى ابتكرته شركة مايكروسوفت الأمريكية، كما فازت بجائزة كبرى فريدة أهدتها لها السفارة الإيطالية بمصر بالتعاون مع مؤسسة التنمية المستدامة بروما فى منحة دراسية وتدريبية، وقامت بعمل بحث بأقدم جامعة إيطالية فى تاريخ الفن المعاصر والتكنولوجيا بصفتها مؤرخة الفن الوحيدة من مصر.



كما تعد أول فنانة تؤرخ لعالم الميتافيرس الافتراضى مع أعمال الفنانين والمعماريين عندما كانت تلقى محاضرات فى إيطاليا، وتضمن مشروعها البحثى أكثر من عشر دول على مستوى العالم يشارك فيه أشهر الفنانين العالميين فى مجال الفنون والتكنولوجيا.