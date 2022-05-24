نقابة العلاج الطبيعى: ممارسة التغذية العلاجية والعلاج التنفسى حق أصيل للأعضاء

وكانت قد وضعت نقابة العلاج الطبيعى، مقترحا لتنظيم ظهور أعضائها على وسائل الإعلام، ومنع منتحلى الصفة من المشاركة فى البرامج الطبية، وتضمن المقترح: أن يتم إخطار النقابة باسم أخصائى العلاج الطبيعى أيا كان جهة عمله أو درجته العلمية، برغبته خطيا في الظهور الإعلامي المرئي أو المسموع أو المقروء، وإخطار النقابة بنسخة من المحتوى المُعد مسبقا موقع على كل صفحة بها منه، مع ذكر اسم البرنامج أو الصحيفة فى حالة الكتابة لأحد الصحف المقروءة، وإحالة العضو فى حال مخالفة ذلك، للمسائلة أمام لجان التحقيق بالنقابة.

وأشارت إلى تُشكيل لجنة علمية للبت فى المحتوى العلمي وملائمة العضو للتحدث في هذا المحتوى والرد خلال أسبوع من تاريخه، ويحق له التظلم أمام مجلس النقابة في حالة رفض اللجنة العلمية المحتوى، كما ألزمت النقابة أعضائها، فى المقابلات والمقالات الإعلامية باحترام جميع أعضاء النقابة بما يتوافق مع أخلاق المهنة وآدابها وقواعد اللياقة والكياسة ولاينتقص بالإشارة أو التصريح أو التلميح من أى عضو آخر وفى حالة مخالفة ذلك يتعرض الزميل للمسائلة أمام لجان التحقيق بالنقابة.