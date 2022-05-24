مع تقلبات الطقس.. اعرف مسببات الربو في الصيف وكيفية تجنبها

كتبت - ميرفت رشاد

قد يكون التعايش مع الربو صعبًا، وقد يعاني الشخص المصاب بالربو من ضيق في التنفس والسعال، وهذا نتيجة التورم وانقباض الشعب الهوائية بسبب إفراز المخاط الزائد في الشعب الهوائية،وتتفاقم أعراض الربو بسبب عدة محفزات، بعض هذه الأشياء عبارة عن الغبار والدخان وتلوث الهواء ودخان التبغ وسبب آخر شائع للربو هو الطقس، مع تفاقم الطقس الحار هذا الصيف ، من المهم أن تفهم كيف يمكن أن يؤثر على أعراض الربو لديك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

كيفية تجنب مسببات الربو هذا الصيف:

تجنب حبوب اللقاح

على الرغم من أن الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تسبب الربو قد تكون أقل في الصيف ، إلا أن حبوب اللقاح قد تكون عالية، تتواجد حبوب اللقاح بأعداد كبيرة خلال فصل الصيف، من المهم بالنسبة لك التحقق من عدد حبوب اللقاح بالقرب منك وكذلك تجنب مغادرة المنزل، إذا غادرت المنزل ، فتجنب البقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة وارتدِ أيضًا قناعًا.

لا تمارس الرياضة في الأماكن المفتوحة

قد تكون عرضة لحبوب اللقاح ومثيرات أخرى إذا بقيت في الهواء الطلق، بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الانغماس في التمارين أو الأنشطة البدنية إلى السعال أو أعراض الربو الأخرى، قم بممارسة الرياضة في بيئة أكثر أمانًا وراحة.

تجنب المحفزات الأخرى

مع مرور الوقت، طريقة واحدة لمعرفة ما الذي يسبب أعراض الربو لديهم ، يجب أن تظل على دراية بالمحفزات الخاصة بك، تجنب ملامسة الغبار والعفن والحيوانات وتلوث الهواء وما إلى ذلك، إذا كان ملامسة أحد محفزات الربو أمرًا لا مفر منه ، فتأكد من حمل الدواء واستهلاكه مسبقًا، قد يساعدك هذا في تقليل الأعراض.



حافظ على رطوبتك

شرب الماء بكميات وفيرة ضروري لتقليل رقة المخاط المتراكم في الشعب الهوائية. قد تضطر إلى ترطيب وشرب الماء كثيرًا خلال فصل الصيف لأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء، قد تجعلك الشمس والطقس الحار تشعر بالجفاف وقد تتسبب في صعوبة التنفس.

لا توقف الدواء

إذا وصف لك الطبيب دواءً ، فمن الضروري اتباع ذلك مهما كان الطقس ، قد يحدث الربو في كثير من الأحيان في الشتاء ، ولكن هذا لا يعني أنه لن يزعجك في الصيف.