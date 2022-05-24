مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 20 رحلة طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.

وكانت قد كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنه من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضي 102 رحلة بينها 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول، ومن بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.

كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من إيطاليا و16 رحلة من ألمانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.