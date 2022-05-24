مركز شباب الطود يحصد كأس دوري خماسي كرة القدم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن مركز شباب الطود حصل على كأس دوري مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لخماسى كرة القدم، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على مركز شباب الخطباء بنتيجة 2/6 وذلك بملعب مركز شباب طيبة العوامية، كما حصل فريق نادي مارمرقس الرياضي على المركز الأول علي مستوي المحافظة في لعبة تنس الطاولة.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمراكز الشباب، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير مراكز الشباب في كافة قرى الجمهورية، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأشاد الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، بالتنظيم الرائع من القائمين علي الدوري من مشرفين وحكام، وقام بتوزيع الجوائز علي الفرق الفائزة في الدوري، وذلك بحضور فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر .

وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية فى محافظة الأقصر، حيث يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام برفع كفاءة العاملين والمشرفين، حيث نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تهدف الدورة إلى إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية، تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، حيث أنه تم عقد الدورة بإشراف عبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.























