محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من مشروع دهب سكوير السياحى قبل نهاية أكتوبر

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة الانتهاء من مشروع دهب سكوير السياحي قبل نهاية أكتوبر من العام الجاري، استعدادا لزيارة وفود قمة تغير المناخ COP 27 الذي تستضيفه شرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمكتب اللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، وذلك بحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من مديرى مديريات الخدمات منها الأوقاف والصحة والطرق والنقل وشركة مياه الشرب ومنطقة تعمير جنوب سيناء، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، والتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية ومالك مشروع دهب اسكوير،وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الذي يشمل التنفيذ العيني والصرف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بجميع المدن وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.