محافظ المنوفية يلتقى عددا من المواطنين ويوجه بإجراءات عاجلة لحل شكاواهم.. صور

المنوفية – محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم، وذلك فى ضوء اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن صاحب مستودع غاز من ناحية كفر البتانون بمركز شبين الكوم يلتمس الموافقة على نقل مهام عمله لقرية كفر داود بالسادات حتى يتثني له توزيع الحصة المخصصة له من أسطوانات الغاز، وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببحث طلب المواطن وأنه "لا مانع في ضوء الضوابط".

فيما وجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، بفحص شكوى مواطن من ناحية كوم الضبع بالباجور يلتمس استكمال بناء منزله الذي قام بالشروع في بنائه منذ أكثر من 3 أعوام، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بعرض مقترح خلال أسبوع بشأن إمكانية استصدار ترخيص كشك لبيع المواد الغذائية لمواطن من ناحية الحامول نظراً لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطب البيطري هاتفياً باتخاذ الإجراء القانوني اللازم نحو إعادة توزيع رؤساء الأقسام بالإدارة البيطرية بالسادات، وفقاً للمعايير المعلنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك حفاظاً على حقوق الأطقم الطبية والموظفين، فيما وجه المحافظ ببحث وعرض طلب مواطنة من بندر شبين الكوم على اللجنة العليا للتخطيط العمراني خلال الأسبوع المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على مصلحة المواطنين.

فيما وجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من مدينة شبين الكوم نظراً لظروفه الاجتماعية، واختتم المحافظ لقائه بالاستماع إلى شكوى مواطن يعول طفلين ويعاني من إعاقة جزئية، ووجه بإدراجه ضمن لجنة المساعدات لإعانته على ظروف مرضه ومصاريف علاجه، وتوفير فرصة عمل لزوجته بالقطاع الخاص لتلبية متطلبات الحياة المعيشية.



اللقاء اليومى لمحافظ المنوفية



المحافظ يبحث شكاوى المواطنين



جانب من لقاء محافظ المنوفية



شكوى احد المواطنين للمحافظ



لقاءات محافظ المنوفية