محافظ المنوفية يلتقى مستثمرى المنطقة الصناعية بقويسنا

المنوفية: فريق المحافظات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من مستثمرى المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها محافظ المنوفية مع المستثمرين ورجال الأعمال، لبحث مطالبهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الاستثمار كونه أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

تناول اللقاء بحث معوقات الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية، وذلك لتقديم التيسيرات والحلول العاجلة حيالها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلا عن بحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وأكد محافظ المنوفية أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة معهم للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتي تساهم بدورها فى خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المنوفية تتمتع بالعديد من المقومات والإمكانيات التي تجعل منها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطنى.