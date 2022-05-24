مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة الجديدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبحوزته (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية").. بمناقشته أقر بتحصله على المبالغ المالية من (آخر "يحمل ذات الجنسية" مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية).. بإجراء التحريات تبين أن الأخير يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوقى المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية")، بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.