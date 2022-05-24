اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:00 م
مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بالقاهرة الجديدة أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبحوزته (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية").. بمناقشته أقر بتحصله على المبالغ المالية من (آخر "يحمل ذات الجنسية" مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية).. بإجراء التحريات تبين أن الأخير يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوقى المصرفى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (مبالغ مالية – عملات "أجنبية - محلية")، بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

مباحث الأموال العامة

العملة

الاتجار في العملة

تجارة العملة

الداخلية

حوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة