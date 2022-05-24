لو عايز أضحية العيد عم لطفى هيقول لك شروطها وإزاى تختارها.. لايف

الشرقية فتحية الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حركة البيع والشراء في سوق المواشي بالشرقية، والذى يعتبر أكبر سوق بالوجه البحرى.





وقال لطفى محمد، أقدم تاجر أغنام وماعز، بسوق المواشى بالشرقية، أن الإقبال كبير من جانب الأهالي على السوق لشراء أضاحى العيد، مضيفا أن أسعار الماعز تبدأ من 1800جنيه، وتصل إلى 3000 جنيه، فيما يبدأ أسعار الضأن من 5000جنيه.



وقال عدد من تجار مواشى بالشرقية، إن القيادات التنفيذية بالمحافظة بقيادة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سهلت على التجار كثيرا بمكان السوق الجديد، فضلا عن توفير الخدمات الأمنية التى جعلت التجار يأتون إليه من كل محافظات مصر.



وقال العديد من كبار تجار المواشي بالشرقية، إن سوق الثلاثاء، هو العمود الفقري للأسواق على مستوى الجمهورية، وهو الذى يحدد بورصة اللحوم على مستوى الجمهورية، ويأتي إليه تجار من أسوان للإسكندرية، و السوق أمان تماما حيث تعمل مديرية أمن الشرقية، بداية من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة الزقازيق، والرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، على توفير الخدمات الأمنية للسوق، وأن التجار من المحافظات الأخرى يتم معاملتهم معاملة كريمة، واشادوا بدور المحافظة وتواجد عربة محصنات من الطب البيطرى.



يذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق، سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتي إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدي إليه.







سوق المواشى (1)



سوق المواشى (2)



عم لطفى التاجر (1)



عم لطفى التاجر (2)



