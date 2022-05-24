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لوجانسك: تخابر موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون لصالح المخابرات الأمريكية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:11 م
لوجانسك: تخابر موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون لصالح المخابرات الأمريكية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة أمن الدولة في لوجانسك، قيام موظف ببعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة، بجمع معلومات عن وحدات الميليشيا الشعبية لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة أمن الدولة في لوجانسك، إنه في سياق الأنشطة التي نفذتها وكالات الأمن في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم الكشف عن حقائق استخدام أجهزة المخابرات الأمريكية لممثل فريق لوجانسك التابع لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لجمع معلومات استخبارية عن وحدات الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وتوثيقها.

ولفتت وزارة أمن الدولة في لوجانسك، إلى أن نائب رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المواطن الأمريكي جورج ليفيتسكي، "أقام علاقة سرية" مع أحد السكان المحليين في لوغانسك الذي عمل كمترجم، وأعد وقدم إلى ليفيتسكي معلومات عن الفيلق الثاني للجيش التابع للميليشيا الشعبية للجمهورية، ما يعتبر كشفا لأسرار الدولة، موضحة أن المواطن المحلي حصل على البيانات من خلال الاستعانة بجنود الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوجانسك والمراقبة خلال فترة الدوريات المنتظمة لخط التماس كجزء من مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معلنة فتحها قضية جنائية ضد المترجم بموجب مادة "الخيانة العظمى.

 


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