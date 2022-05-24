اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبى لمشروعات التطوير بمصانع البتروكيماويات

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:00 م
كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبى لمشروعات التطوير بمصانع البتروكيماويات صورة بتروكيماويات
كتبت - مروة الغول

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يعمل قطاع البترول على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي   لإحلال الواردات بمنتج مصري،حيث تعد مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات  بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة في أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التي يمر بها العالم مؤخرا ،وفيما يلى أهم المعلومات عن  التشغيل التجريبى للمصانع التي شهدت اعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية حيث نجحت الشركة  فى العودة لتصدير منتجات البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية مرة اخرى لعدد من دول العالم وذلم كمردود ايجابي لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة التشغيل الآمن.
 

وكانت  تلك المعلومات كالتالى:

​س. ماذا عن التشغيل التجريبى للمصانع التي شهدت اعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية؟

ج.  أعمال التشغيل التجريبى لمصنع انتاج الكلور  بعد تطويره بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون جنيه ، وضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة تركيز الصودا الكاوية بالشركة والذي يزيد طاقة الإنتاج من مادة الصودا الكاوية بنسبة 150٪، وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، توقيع عقد بين شركتى البتروكيماويات المصرية وبتروجت لتصميم وتوريد وتشغيل الوحدة الجديدة حفاظا على استمرارية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية وتوفير السعة التخزينية والتشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحرارى الجديدة لمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر.

س. ماهى أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها ؟

ج. تم الانتهاء من مشروع الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتأهيل مصانعها وغرف التحكم الألى الخاصة بها لتتواكب مع احدث التكنولوجيات طبقاً للأكواد العالمية القياسية وتعظيماً لطاقتها الانتاجية القصوى، كما أن  أعمال الاحلال والتجديد شملت مصنع انتاج الكلور لتغيير خلايا التحليل الكهربي القديمة بمصنع الكلور بأخرى  حديثة ذات تكنولوجيا متطورة ، 

س. ما هو موقف تنفيذ المشروعات الجديدة ؟

ج. بالنسبة لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة، تم البدء فى أعمال التشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحراري الجديدة بمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر ( VCM ) منذ اوائل شهر أبريل الماضى ومن المقرر الانتهاء من هذه الاعمال ودخول الوحدة الخدمة نهاية الشهر الحالي لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 125%.

س. ماذا عن معدلات تنفيذ مفاعل البلمرة الخامس بمصنع الـبولي فينيل كلوريد

ج.  تم الإسراع بمعدلات تنفيذ مفاعل البلمرة الخامس بمصنع الـبولي فينيل كلوريد (PVC) لتبكير دخوله للخدمة فى مارس 2023 بدلًا من يوليو من ذات العام، وذلك بالاتفاق مع شركة بترومنت المنفذة للمشروع، وجارى أيضا دراسة تنفيذ مفاعل بلمرة سادس لرفع الطاقة القصوى للمصنع بنسبة 150% من الطاقة الحالية.A

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التصدير

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