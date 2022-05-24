كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبى لمشروعات التطوير بمصانع البتروكيماويات

وكانت تلك المعلومات كالتالى: ​س. ماذا عن التشغيل التجريبى للمصانع التي شهدت اعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية؟

ج. أعمال التشغيل التجريبى لمصنع انتاج الكلور بعد تطويره بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون جنيه ، وضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة تركيز الصودا الكاوية بالشركة والذي يزيد طاقة الإنتاج من مادة الصودا الكاوية بنسبة 150٪، وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، توقيع عقد بين شركتى البتروكيماويات المصرية وبتروجت لتصميم وتوريد وتشغيل الوحدة الجديدة حفاظا على استمرارية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية وتوفير السعة التخزينية والتشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحرارى الجديدة لمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر.



س. ماهى أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها ؟ ج. تم الانتهاء من مشروع الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتأهيل مصانعها وغرف التحكم الألى الخاصة بها لتتواكب مع احدث التكنولوجيات طبقاً للأكواد العالمية القياسية وتعظيماً لطاقتها الانتاجية القصوى، كما أن أعمال الاحلال والتجديد شملت مصنع انتاج الكلور لتغيير خلايا التحليل الكهربي القديمة بمصنع الكلور بأخرى حديثة ذات تكنولوجيا متطورة ،



س. ما هو موقف تنفيذ المشروعات الجديدة ؟ ج. بالنسبة لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة، تم البدء فى أعمال التشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحراري الجديدة بمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر ( VCM ) منذ اوائل شهر أبريل الماضى ومن المقرر الانتهاء من هذه الاعمال ودخول الوحدة الخدمة نهاية الشهر الحالي لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 125%.