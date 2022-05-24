كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبى لمشروعات التطوير بمصانع البتروكيماويات

يعمل قطاع البترول على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري،حيث تعد مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة في أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التي يمر بها العالم مؤخرا ،وفيما يلى أهم المعلومات عن التشغيل التجريبى للمصانع التي شهدت اعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية حيث نجحت الشركة فى العودة لتصدير منتجات البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية مرة اخرى لعدد من دول العالم وذلم كمردود ايجابي لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة التشغيل الآمن.
وكانت تلك المعلومات كالتالى:
س. ماذا عن التشغيل التجريبى للمصانع التي شهدت اعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية؟
ج. أعمال التشغيل التجريبى لمصنع انتاج الكلور بعد تطويره بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون جنيه ، وضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة تركيز الصودا الكاوية بالشركة والذي يزيد طاقة الإنتاج من مادة الصودا الكاوية بنسبة 150٪، وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، توقيع عقد بين شركتى البتروكيماويات المصرية وبتروجت لتصميم وتوريد وتشغيل الوحدة الجديدة حفاظا على استمرارية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية وتوفير السعة التخزينية والتشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحرارى الجديدة لمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر.
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