قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا فى مدن الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأكدت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال فتى و3 شبان من قرية "حرملة" شرق بيت لحم بجنوب الضفة، فيما تم اعتقال 3 آخرين من مدينة الخليل وبلدتي دورا وصوريف في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى فتى (16 عامًا)، من بلدة "أبو ديس" جنوب شرق القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخر من منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس بشمال الضفة.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية راس كركر، و8 طلاب لدى عودتهم من مدرستهم، في بلدة "سلواد"، وتتراوح أعمارهم جميعًا بين 14 - 16 عامًا، ولم تعرف هويتهم بعد.