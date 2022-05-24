قصة عم "حسين".. مبتور اليد يتحدى إعاقته من أجل لقمة العيش بالغربية.. لايف وصور

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف من قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وذلك لعرض قصة كفاح لرجل فى العقد السادس من عمره يعمل فى مهنة تجارة السيارات النقل، وذلك بالرغم من بتر يده اليسرى فى حادث منذ أكثر 33 سنة.

وقال حسين عبد الحميد لـ "اليوم السابع": أعمل فى مهنة نجارة السيارات النصف نقل والنقل منذ أن كان عمرى 15 سنة، بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وبعد اتمام زواجى قمت باستئجار ورشة بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى.

وأضاف: اقطع يوميا مسافة ما يقرب من 15 كيلو متر ذهاب وعودة من اجل لقمة العيش، حتى أصبحت أحد أشهر إصحاب الورش بالقرية، يعرفنى ويدعمنى الجميع وخاصة بعد تعرضى لحادث تسبب فى بتر يدى اليسرى بالكامل، مشيرًا إلى أنه لديه من الأبناء ثلاثة عمل على تعليمهم وزواجهم حتى اتمم رسالته بنجاح.

وأوضح: بالرغم من اعاقتى الا اننى مميز فى عملى يأتى إلى مكانى الكثير من أصحاب السيارات، مشيرًا إلى أن جميع أهالى القرية يحبونه ويدعمونه ووقفوا يجاوره فى زواجه ابنته فى عيد الفطر الماضى كأنه أحد ابنائهم، موجهًا رسالة للشباب بضرورة العمل والكفاح حتى يستطيعوا تكوين مستقبلهم.