اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قصة عم "حسين".. مبتور اليد يتحدى إعاقته من أجل لقمة العيش بالغربية.. لايف وصور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:00 ص
قصة عم "حسين".. مبتور اليد يتحدى إعاقته من أجل لقمة العيش بالغربية.. لايف وصور كفاح عم حسين نجار مبتور اليد
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف من قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وذلك لعرض قصة كفاح لرجل فى العقد السادس من عمره يعمل فى مهنة تجارة السيارات النقل، وذلك بالرغم من بتر يده اليسرى فى حادث منذ أكثر 33 سنة.

وقال حسين عبد الحميد لـ "اليوم السابع": أعمل فى مهنة نجارة السيارات النصف نقل والنقل منذ أن كان عمرى 15 سنة، بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وبعد اتمام زواجى قمت باستئجار ورشة بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى.

 

وأضاف: اقطع يوميا مسافة ما يقرب من 15 كيلو متر ذهاب وعودة من اجل لقمة العيش، حتى أصبحت أحد أشهر إصحاب الورش بالقرية، يعرفنى ويدعمنى الجميع وخاصة بعد تعرضى لحادث تسبب فى بتر يدى اليسرى بالكامل، مشيرًا إلى أنه لديه من الأبناء ثلاثة عمل على تعليمهم وزواجهم حتى اتمم رسالته بنجاح.

 

وأوضح: بالرغم من اعاقتى الا اننى مميز فى عملى يأتى إلى مكانى الكثير من أصحاب السيارات، مشيرًا إلى أن جميع أهالى القرية يحبونه ويدعمونه ووقفوا يجاوره فى زواجه ابنته فى عيد الفطر الماضى كأنه أحد ابنائهم، موجهًا رسالة للشباب بضرورة العمل والكفاح حتى يستطيعوا تكوين مستقبلهم.

 

125ad2d9-942c-454e-bec2-96d497904687
 كفاح عم حسين نجار مبتور اليد 

138f3eb8-b6cf-408e-9ebb-eb34132707b2
 كفاح عم حسين نجار مبتور اليد 

41995995-2f64-4b64-aeb1-d562206a6760
 
 كفاح عم حسين نجار مبتور اليد ab08cc7e-0be0-473e-bb50-3d6b22c669c0
 كفاح عم حسين نجار مبتور اليد 

 


كفاح عجوز

نجار سيارات

شبرا ملس

الغربية

اخبار الغربية


الموضوعات المتعلقة

فى موقف إنسانى جديد.. تامر حسنى يغنى لشاب أردنى مبتور اليدين.. فيديو وصور

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:56 م

ضحية لقمة العيش.. "إسماعيل" خرج بالتوك توك لمساعدة والدته فعاد مبتور اليدين والقدم.. المجنى عليه خطفه عاطل ووثقه بالحبال فى أرض زراعية 18 ساعة.. وأسرته تستغيث لتوفير أطراف صناعية والقصاص من المجرم.. فيديو وصور

الخميس، 24 يونيو 2021 11:30 م

مطالب بالقصاص من مجرمين بتروا أيدى طفل أمام عينيه فى كاريكاتير أردنى

الخميس، 15 أكتوبر 2020 04:00 م

اليوم السابع يجرى معايشة بعنابر ذوى الاحتياجات الخاصة فى السجون.. غرف مجهزة وكراسى متحركة وطاقم طبى للإشراف.. الداخلية تعيد البسمة لمبتورى اليدين والقدمين بتركيب أطراف صناعية.. وسجين برج العرب: نلقى رعاية كريمة

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة