قافلتان شاملتان بالدلنجات ورشيد بمحافظة البحيرة تحت شعار "الخلفة مسئولية"

البحيرة – ناصر جودة

نظمت الوحدات المحلية لمركزى الدلنجات ورشيد بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلتين شاملتين تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أحدهما بقرية الميهي التابعة لقرية طيبه بالدلنجات، وبمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 193 طفلا، و100 باطنة، و30 أمراض نساء، كما تم عمل تحاليل لـ70 شخصا من أهالى القرية ما بين سكر وأنيميا.

كما قامت الإدارة البيطرية بتقديم خدمات بيطرية رش ضد الطفليات لـ600 من الأغنام، و250 أبقار، و150 جاموس، كما تم علاج جماعي لـ267 رأسا من الأغنام، وتم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التطعيمات والتحصينات، وتوفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع، حيث تم توزيع 60 أنبوبة، كما تم خلال القافلة التوعية بخطورة المشكله السكانية وآثارها على التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع وتحفيز السيدات على محو أميتهم.

من ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة مماثلة بعزبة الفوزية التابعة لقرية الساحل برشيد تم خلالها الكشف على 100 حالة "باطنة وأطفال" مع صرف علاج لجميع الحالات، كما تم تطعيم 35 حالة ضد فيروس كورونا، وتم علاج جماعي ورش 100 رأس أغنام، ورش 120 رأس أبقار وجاموس.

وتم توفير سيارة لبيع أنابيب البوتاجاز، وتم بيع 50 أنبوبة بسعر المصنع، كما تم توفير سيارة سلع مدعمة، وعمل امتحانات فورية لـ15 من أبناء القرية، وعمل ورشه تعليم رسوم للأطفال، وإصلاح وصيانة بعض كشافات القرية، وتم تقديم مساعدات لأهالى القرية.



القوافل البيطرية بالبحيرة



الكشف الطبى على المواطنين



جانب من القوافل الطبية