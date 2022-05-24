30 كيلو لبن يوميا لرأس الماشية.. شاهد انطلاق مبادرة تطوير الإنتاج الحيوانى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة انطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الإنتاج الحيواني والتي تهدف إلى تحسين سلالات الماشية ومضاعفة إنتاج اللحوم والألبان.

وتأتى هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمؤسسات المجتمع المدني، للتوسع في تربية رؤوس ماشية محسنة وراثيا واستبدال رؤوس الماشية المتوفرة حاليا لدى الفلاحين.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإلكترونية انطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الإنتاج الحيواني.

ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لتطوير الإنتاج الحيواني بالبحيرة 25 شخص تسلموا 123رأس ماشية محسنة وراثيا فى أول دفعة عجلات عشار محسنة وراثيا، تنتج كم أكبر من اللحوم والألبان الذى يصل إلى إنتاجها إلى نحو 30 كيلو لبن فى اليوم لراس الماشية الواحدة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه مؤسسات المجتمع المدني في التوسع بتطوير منظومة الإنتاج الحيواني، وتنمية الثروة الحيوانية وإتاحة فرص عمل لصغار المربيين، خلال افتتاحه مشروع" مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي حيث تقديم نموذج حي للماشية المحسنة وراثيا.