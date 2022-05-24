قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع كل من الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالى الجديد أنطونى ألبانيز آثار الوضع في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال قمة التحالف الرباعى للحوار الأمنى المعروفة اختصارا باسم (كواد) في العاصمة طوكيو.
وأضاف فوميو - في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب القمة - أن الهند واليابان أعربتا عن قلقهما حول الوضع المأساوي في أوكرانيا، وأكدتا على أنه يجب حماية المبادئ الأساسية ومن بينها حكم القانون والسيادة ووحدة الأرضي في أي مكان.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن القادة الأربعة أجروا محادثات حول كوريا الشمالية التي قامت بإطلاق عدة صواريخ منذ بداية الشهر الجاري حيث تعمل على تعزيز أنشتطها الصاروخية والنووية واتفقوا على العمل سويا عن قرب للوصول إلى كوريا الشمالية خالية تماما من الأسلحة النووية.
وحول الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تتزايد بشكل كبير في كوريا الشمالية، اتفق القادة على أنه يجب تطبيق فكرة الاستجابة إلى الوباء العالمي المتعلقة بعدم إحداث أي فراغ جغرافي.
ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن قادة الدول الأربع اتفقوا أيضا على ضرورة حل أزمة عمليات الاختطاف، وعبروا عن قلقهم بشأن الأنشطة في بحر الصين الشرقي والجنوبي والنظر إلى الوضع في ميانمار.
وتطرق القادة إلى وجوب تعزيز التعاون بين الدول الأربع من أجل تحقيق هدف أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة في مجالات كثيرة.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن القادة وافقوا على تعزيز قدرات الدول الأربع لمواجهة أزمات الدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أكدوا ضرورة التعاون من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية حيث إن العديد من دول المنطقة لا يوجد لديها إمكانات للتعامل مع هذه الأزمات وأبرزها التغير المناخي.
وفي مجال الفضاء، أشار إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج حول معلومات الأقمار الصناعية من الدول الأربع إلى دول المنطقة والتي يمكن استخدامها لعدة أهداف من بينها تقليل أخطار الكوارث الطبيعية والتغير المناخي بالإضافة إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية.
وقال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إنه تم الاتفاق خلال قمة التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) على شراكة أقوى في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، من أجل المزيد من الاستجابة الفعالة في حالة الكوارث الطبيعية ومجال الأمن البحري.
وتابع فوميو أنهم يرحبون بمبادرة الوعي بالوضع البحري الجديد من أجل تعزيز تبادل المزيد من المعلومات بين الدول في المنطقة.
وحول أوكرانيا، قال فوميو إنه في الوقت الذي تسبب فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في خلل المبادئ الأساسية للنظام الدولي، فقد
أكد فوميو والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيسا وزراء الهند "ناريندرا مودي" واستراليا "أنتوني ألبانيزي" على أن المحاولة من جانب واحد لتغيير جوهر دولة من خلال القوة لن يتم التسامح معها على الإطلاق وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأكد فوميو أن الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعدان أمرا مهما أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتم التعبير عن التزامنا بتطبيق الحرية والانفتاح في المنطقة بشكل قوي تجاه العالم.
وأضاف فوميو أن التعاون بين الدول الأربع في تحالف كواد يشمل العديد من المجالات كما أنه يزداد عمقا يوما بعد يوما على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي عرض عقد قمة (كواد) العام المقبل في بلاده.
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