وأضاف فوميو - في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب القمة - أن الهند واليابان أعربتا عن قلقهما حول الوضع المأساوي في أوكرانيا، وأكدتا على أنه يجب حماية المبادئ الأساسية ومن بينها حكم القانون والسيادة ووحدة الأرضي في أي مكان.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن القادة الأربعة أجروا محادثات حول كوريا الشمالية التي قامت بإطلاق عدة صواريخ منذ بداية الشهر الجاري حيث تعمل على تعزيز أنشتطها الصاروخية والنووية واتفقوا على العمل سويا عن قرب للوصول إلى كوريا الشمالية خالية تماما من الأسلحة النووية.

وحول الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تتزايد بشكل كبير في كوريا الشمالية، اتفق القادة على أنه يجب تطبيق فكرة الاستجابة إلى الوباء العالمي المتعلقة بعدم إحداث أي فراغ جغرافي.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن قادة الدول الأربع اتفقوا أيضا على ضرورة حل أزمة عمليات الاختطاف، وعبروا عن قلقهم بشأن الأنشطة في بحر الصين الشرقي والجنوبي والنظر إلى الوضع في ميانمار.

وتطرق القادة إلى وجوب تعزيز التعاون بين الدول الأربع من أجل تحقيق هدف أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة في مجالات كثيرة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن القادة وافقوا على تعزيز قدرات الدول الأربع لمواجهة أزمات الدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أكدوا ضرورة التعاون من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية حيث إن العديد من دول المنطقة لا يوجد لديها إمكانات للتعامل مع هذه الأزمات وأبرزها التغير المناخي.

وفي مجال الفضاء، أشار إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج حول معلومات الأقمار الصناعية من الدول الأربع إلى دول المنطقة والتي يمكن استخدامها لعدة أهداف من بينها تقليل أخطار الكوارث الطبيعية والتغير المناخي بالإضافة إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية.