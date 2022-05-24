غلق أكاديمية غير مرخصة ومركز طبى مخالف وضبط سلع مجهولة المصدر فى بنى سويف

فريق المحافظات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وفى هذا السياق، أشرف اليوم الثلاثاء السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، على حملة مكبرة ببندر بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي من قطاعات الصحة، و الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية تعمل فى مجال التدريب على مزاولة مهنة التمريض، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، علاوة على غلق مركز طبي لوجود مخالفات جسيمة، فيما تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية، والتي شملت حيازة سلع ولحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على أكثر من 300 علبة سجائر بمختلف الأنواع مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن وسجق ولحوم مفرومة وكبدة بدون بيانات إنتاج، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.