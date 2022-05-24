غدا.. الاتحاد الإفريقى يحتفل بذكرى "يوم إفريقيا"

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يحتفل الاتحاد الافريقي غدا الأربعاء بميلاد منظمة الوحدة الأفريقية الذي يسمى حالياً (يوم إفريقيا)، إحياء لذكرى هذا اليوم التاريخي في 25 مايو 1963 عندما أنشأ عشرين رئيس دولة إفريقية بحماس في أديس أبابا هذه المنظمة القارية.

وبعد ثمانية وخمسين عامًا، سعى الاتحاد الإفريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الأفريقية، إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الإفريقية، وروح الوحدة الإفريقية، والهوية الثقافية والقيم المشتركة، العزيزة على الآباء المؤسسين والمحددة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وغيرها من الصكوك القارية.