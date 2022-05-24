اليوم السابع
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الأوقاف: انطلاق اللقاء المفتوح بالوادي الجديد 12 يونيو المقبل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:40 م
الأوقاف: انطلاق اللقاء المفتوح بالوادي الجديد 12 يونيو المقبل وزير الأوقاف خلال استقباله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع جاء لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ، سواء في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ، أم في مجال عمارة المساجد وصيانتها بالمحافظة. 
 
وخلال اللقاء اتفق وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد على افتتاح أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد 12 يونيه 2022م. 
 
وفى سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد، من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
 
1.التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين. 
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة". 
4.انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم. 
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل . 
8.التوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى . 
وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير . 
 
 

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