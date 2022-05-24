عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط سائق سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بصلاح سالم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة.. تم ضبطه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة نقل على طريق صلاح سالم بالسير عكس إتجاه الطريق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية قائد السيارة المشار إليها (مقيم بمحافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.