طلاق عروس فى الصباحية بسبب الثلاجة الحائرة بين الصالة وأوضة النوم.. فيديو

"نفذتى رأيك على شنبات العيلة كلها مالكيش عيش وسطنا".. عبارة دمرت علاقة زوجية فى الصباحية بسبب ثلاجة ومكان تواجدها ما بين حجرة النوم والصالة لتنتهى الحياة الزوجية بتطليق الزوجة بعد يوم واحد فقط من الزواج.

تفاصيل الواقعة تعود لإحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية بعد قيام زوجة برفع دعوى طلاق لما تعرضت له من ضرب وإهانة فى الصباحية بعد زيارة أهل الزوج لها بسبب مكان الثلاجة فى شقة الزوجين والتى كانت حماتها تريد وضعها فى حجرة النوم ولكن الزوجة وأسرتها كان لهم رأى آخر بأن تكون الثلاجة بالصالة.

لم تتمهل الزوجة حتى تمر الأيام الأولى من الزواج ولكن قامت بتعديل الأمور فى الصباحية لتخرج الثلاجة إلى الصالة فتأتى والدة الزوج فى الصباحية للمباركة تتفاجأ بما حدث وتنشب بعدها معركة طاحنة وتفر الزوجة إلى منزل والدها فى الصباحية وبعد مدة من رفع الدعوى، قضت محكمة الأسرة بتطليق الزوجة من زوجها وباظت الجوازة بسبب ثلاجة.