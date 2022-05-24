ضبط مركز صيانة أجهزة كهربائية دون ترخيص و9 محلات لعدم إعلان الأسعار بالبحيرة

البحيرة: ناصر جزودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بحملة مكبرة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن:

- ضبط مركز صيانة أجهزة كهربائية بدون ترخيص وذو إعلان مضلل، حيث قام صاحبه بالإعلان عبر الإنترنت أنه مركز خدمة وصيانة معتمد لمنتجات شركات شهيرة على غير الحقيقة، ما أدى إلى تعدد شكاوى المواطنين ضده وخاصة بعد إلغاء صفحته من وسائل التواصل الاجتماعي وعدم قيامه بإصلاح أو صيانة الأجهزة التي استلمها منهم.

- تحرير 9 محاضر ضد عدد 9 محلات متنوعة (ملابس جاهزة - أحذية - سوبر ماركت - قطع غيار سيارات - محمول - عطارة – مخابز)، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

- ضبط 26 من أكياس بندق ولوز بإجمالي 13 كجم بدون بيانات بأحد محلات العطارة.

- تحرير 19 محضر جنح صحية

- سحب 16 عينة مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.



وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.