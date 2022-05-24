ضبط طالب بحوزته مخدرات أثناء تأدية امتحانات كلية الآداب بجامعة المنصورة

تمكن الأمن الإداري بكلية الآداب جامعة المنصورة من ضبط طالب أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وبحوزته لفافة بانجو وقطعة من مخدر الحشيش، وذلك بعدما ضبطه مراقب اللجنة أثناء محاولته الغش إلا أنه بتفتيشه تم العثور بحوزته على المواد المخدرة ، وجرى تحويله إلى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية امن الدقهلية لتحرير المحضر اللازم ضد واتخاذ الإجراءات القانونية.
وجرى ضبط الطالب "مصطفى ع. ع. "، 20 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وضبطه الأمن الإداري بالكلية أثناء امتحان في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.
وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيا للبحث عن "برشام" للغش أو تليفون محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، وقطعتين من جوهر الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.
وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة الأمن الإداري بجامعة المنصورة، بضبط الطالب بمواد مخدرة داخل لجنة الامتحان، وألقى القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
وأقر الطالب، في محضر التحقيقات، بقسم شرطة أول المنصورة، بملكيته للمضبوطات بغرض التعاطي، وأنه اشتري البانجو بحوالي 200 جنيه، والحشيش بمبلغ 400 جنيها، وتبقي بحوزته مبلغ 450 جنيها.
ضبط طالب بحوزته مخدرات أثناء تأدية امتحانات كلية الآداب بجامعة المنصورةالثلاثاء، 24 مايو 2022 03:09 م
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تمكن الأمن الإداري بكلية الآداب جامعة المنصورة من ضبط طالب أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وبحوزته لفافة بانجو وقطعة من مخدر الحشيش، وذلك بعدما ضبطه مراقب اللجنة أثناء محاولته الغش إلا أنه بتفتيشه تم العثور بحوزته على المواد المخدرة ، وجرى تحويله إلى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية امن الدقهلية لتحرير المحضر اللازم ضد واتخاذ الإجراءات القانونية.
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