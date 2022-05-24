ضبط طالب بحوزته مخدرات أثناء تأدية امتحانات كلية الآداب بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تمكن الأمن الإداري بكلية الآداب‎ ‎جامعة المنصورة من ضبط طالب أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي ‏الثاني، وبحوزته لفافة بانجو وقطعة من مخدر الحشيش، وذلك بعدما ضبطه مراقب اللجنة أثناء محاولته الغش إلا أنه ‏بتفتيشه تم العثور بحوزته على المواد المخدرة ، وجرى تحويله إلى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية امن ‏الدقهلية لتحرير المحضر اللازم ضد واتخاذ الإجراءات القانونية.‏



وجرى ضبط الطالب "مصطفى ع. ع. "، 20 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ‏ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وضبطه الأمن الإداري بالكلية أثناء امتحان ‏في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.‏



وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيا للبحث عن "برشام" للغش أو تليفون ‏محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، وقطعتين من جوهر ‏الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.‏



وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول ‏المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏



وتبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة الأمن الإداري بجامعة المنصورة، بضبط الطالب ‏بمواد مخدرة داخل لجنة الامتحان، وألقى القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على ‏النيابة العامة.‏



وأقر الطالب، في محضر التحقيقات، بقسم شرطة أول المنصورة، بملكيته للمضبوطات بغرض التعاطي، ‏وأنه اشتري البانجو بحوالي 200 جنيه، والحشيش بمبلغ 400 جنيها، وتبقي بحوزته مبلغ 450 جنيها.