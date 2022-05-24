ضبط راكب حاول السفر بأوراق مزورة عبر مطار القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم) .. حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول مستخدماً إقامة مُنفصلة "مزورة" خاصة بتلك الدولة، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الإقامة المزورة من (عامل - مقيم بمحافظة الفيوم "متواجد بتلك الدولة").

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على تلك الإقامة المزورة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" مقابل مبلغ مالى أثناء تواجده بالدولة المشار إليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.