اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط راكب حاول السفر بأوراق مزورة عبر مطار القاهرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:06 م
ضبط راكب حاول السفر بأوراق مزورة عبر مطار القاهرة مطار القاهرة -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم) .. حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول مستخدماً إقامة مُنفصلة "مزورة" خاصة بتلك الدولة، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الإقامة المزورة من (عامل - مقيم بمحافظة الفيوم "متواجد بتلك الدولة").
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على تلك الإقامة المزورة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" مقابل مبلغ مالى أثناء تواجده بالدولة المشار إليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

تزوير

جرائم التزوير

حوادث

الداخلية


الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية بالسويس تكشف عن قضية اختلاط أنساب عبر تزوير شهادات ميلاد

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:59 م

نقابة أطباء الأسنان تضبط شخصين زورا شهادتى البكالوريوس والامتياز

الأربعاء، 23 مارس 2022 12:28 م

"TRUVER".. تطبيق ذكى يساعد المؤسسات لمحاربة تزوير الشهادات العلمية فى الفرصة

الأربعاء، 09 مارس 2022 11:23 م

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. سقوط صفقة حشيش صناعى وشحنة كبتاجون و16 عصابة.. ضبط 398 قضية تنقيب وحيازة آثار والمتهم بالابتزاز الإلكترونى وتزوير شهادات كورونا.. وتطهير منطقة السحر والجمال من البؤر الإجرامية

الجمعة، 04 مارس 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة