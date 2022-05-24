صور.. دورات تدريبية لعاملين بجمارك مطارات الصعيد للكشف على المتفجرات والمخدرات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الفحص بالأشعة بجمارك المطارات المختلفة فى الصعيد، وذلك على أجهزة الفحص بالأشعة 4DX للكشف على المتفجرات والمخدرات، بقاعة القيمة المضافة بالأقصر.



وعقدت الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الفحص بالأشعة، فى إطار الخطة الاستراتيجية للدورات التدريبية لمصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية، وتحت إشراف قطاع الالتزام التجاري برئاسة المهندس وليد عبدالله وكيل أول وزارة المالية، والإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، وإدارة الفحص بالأشعة بالأقصر برئاسة الحسينى على عبد الله وتنفيذ شركة Rapscan.

وألقى المحاضرة المهندس أسامة سعد، والمهندس أحمد سامح بشركة Rapscan، بحضور عدد من العاملين بإدارات الفحص بالأشعة فى جمارك المطارات التالية: (جمرك مطار الأقصر - جمرك مطار سوهاج - جمرك مطار أسيوط - جمرك مطار أسوان - منفذ أرقين - منفذ قسطل)، على أجهزة الفحص بالأشعة 4DX للكشف على المتفجرات والمخدرات بقاعة القيمة المضافة بالأقصر.

وكانت قد شهدت انتخابات نقابة العاملين لجمارك الأقصر والفروع، فوز الأعضاء المتقدمين للترشح لمجلس النقابة بالكامل بمجلس اللجنة النقابية للعاملين لجمارك الأقصر والفروع بالتزكية، وذلك فى انتخابات اللجان النقابية للعاملين بمصلحة الجمارك بوزارة المالية والتابعة للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك.

وفاز بالتزكية أعضاء مجلس نقابة العاملين لجمارك الأقصر والفروع، والتى تشمل (جمرك مطار الأقصر - جمرك مطار سوهاج - جمرك مطار أسيوط - اللجنة الجمركية بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى) وذلك عن طريق التزكية، حيث تكون مجلس اللجنة من:- (زكريا عيد أحمد وشهرته زكريا عطاى رئيساً ونقيباً)، وجاءت قائمة الأعضاء الفائزين بالتزكية كل من:- (على أبو الحمد عثمان - محمود عمر توفيق - محمد محمود الخواجة - حسن محمود السكرى - عبد الوهاب احمد محمود - أحمد محمد فارس - حنان طلعت محمد - أشرف محمد طه).