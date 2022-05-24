شركة الطاقة الفنلندية: النرويج ستستفيد من التخلى عن الغاز الروسى

كتب أحمد عرفة

قالت شركة الطاقة الفنلندية، إن النرويج كمصدر للغاز المسال ستستفيد من التخلى عن الغاز الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت شركة الطاقة الفنلندية، أن أسواق أوروبا ستعانى على المدى القصير للتخلى عن غاز روسيا.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن تقدم القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد، من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.

وأضاف شويجو - خلال اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية.. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".