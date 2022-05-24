شباب كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان " مواجهة العنف ضد المرأة".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، ندوة توعوية ، لمواجهة العنف ضد المرأة، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة، وتقام البرامج التدريبية والتثقيفية لأندية الفتاة و المرأة بمراكز شباب المحافظة برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، و توجيهات الدكتور عزت، محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، و إشراف عبد المنعم الكنانى ،وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ الادارة العامة للشباب.



يأتى ذلك فى إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على دعم تمكين المرأة والفتاة من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية والتثقيفية منها الندوة المعدة بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة.



تناولت الدكتورة هايدى محمد، رئيس وحدة مناهضة المرأة بجامعة كفرالشيخ، عدة محاور حول توعية المرأة بالآثار السلبية المترتبة على أنماط العنف الممارس ضدها سواء من الناحية الصحية والنفسية ، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف كالحرمان من التعليم، و الميراث، قضايا الختان، الزواج المبكر، والعنف الجسدي واللفظي ضدها ، التحرش و الجرائم الإلكترونية، جاء ذلك بحضور الدكتورة هايدي محمد الريس وحدة مناهضة المرأة بجامعة كفر الشيخ، الدكتور داليا خطاب منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لإدارة الندوة.











جانب من الندوة



ندون عن العنف ضد المرلأأة بكفر الشيخ



