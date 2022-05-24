وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الهندى لدى سريلانكا جوبال باجلاي قام بتسليم المساعدات إلى وزير الخارجية السريلانكي جامينى بيريس، مشيرة إلى أن البضائع التي تبلغ قيمتها 5.6 ​​مليون دولار تشمل الأرز والحليب المجفف والأدوية الأساسية.

بدورها، قالت السفارة الهندية فى سريلانكا - فى بيان لها - إنه سيتم توزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة فى أجزاء مختلفة من البلاد.

وتقترب سريلانكا من الإفلاس وتعاني من نقص حاد فى الضروريات من الغذاء والوقود والأدوية وغاز الطهي إلى ورق التواليت وأعواد الثقاب.

وقد تسببت الأزمة الاقتصادية فى سريلانكا في حدوث اضطرابات سياسية مع تنظيم احتجاجات عند مدخل مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته.. وهاجم أنصار الحكومة المتظاهرين السلميين في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار أعمال شغب على مستوى البلاد قتل خلالها تسعة أشخاص بينهم نائب تعرض للضرب حتى الموت.

يشار إلى أن سريلانكا كانت قد أوقفت سداد حوالي 7 مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يتم سدادها بحلول عام 2026.. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 51 مليار دولار.