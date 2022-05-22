الهند تقدم إمدادات جديدة من الوقود والمواد الغذائية لمساعدة سريلانكا

وكالات

أعلنت المفوضية الهندية العليا لدى سريلانكا عن تقديم الهند لإمدادات جديدة من الوقود والمواد الغذائية لمساعدة سريلانكا على اجتياز أزمتها الاقتصادية.

وذكرت المفوضية الهندية - في تدوينة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الأحد أن الهند أرسلت إمدادات جديدة من وقود الديزل إلى سريلانكا، حيث أمدتها بشحنة يبلغ حجمها 40 ألف طن مترى من الديزل للمساعدة على التخفيف من أزمة نقص الوقود في سريلانكا، وأن هذه الشحنة وصلت بالفعل إلى كولومبو.

وأضافت المفوضية أن هناك شحنة أخرى من الأرز ومسحوق اللبن المجفف والأدوية في طريقها إلى كولومبو، موضحة أن هذه الشحنة تتضمن 9 آلاف طن متري من الأرز، و200 طن متري من مسحوق اللبن المجفف، بالإضافة إلى 24 طن مترى من الأدوية الأساسية.