روسيا اليوم: أوكرانيا تبحث مشروع قرار يسمح للضباط بقتل الجنود المتهربين

قدمت عضوة البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، مشروع قانون يقترح السماح للضباط الأوكرانيين بقتل الجنود الذين يتهربون من الخدمة أو يرفضون الانصياع للأوامر.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد ظهر مشروع القانون الذي طرحته النائبة عن حزب "خادم الشعب" بزعامة فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة بيانات البرلمان، ويقترح إجراء تغييرات على النظام الأساسي للخدمة الداخلية للقوات المسلحة لأوكرانيا بشأن ضمان إمكانية وقف عمل قانون الجرائم الجنائية في فترة الظروف الخاصة.

وتنص نسخة القانون الحالية على أنه "في حالة القتال، يجوز للقائد استخدام السلاح أو إصدار أمر لمرؤوسيه باستخدامه، إذا كان من المستحيل إيقاف جريمة جنائية بطريقة أخرى، مع عدم التسبب في موت الجندي".

ويقترح مشروع القانون الجديد استبعاد الجزء الأخير من العبارة من الوثيقة - "مع عدم التسبب في وفاة الجندي".