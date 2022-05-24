رجال المباحث يكثفون تحرياتهم لكشف غموض العثور على جثة شاب بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بمدينة 6 أكتوبر، والتوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.