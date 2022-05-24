اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:00 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الصومالي يوقف وزير خارجيته عن العمل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:25 م
رئيس الوزراء الصومالي يوقف وزير خارجيته عن العمل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي
أ ش أ

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أصدر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ،اليوم الثلاثاء مرسوماً بإيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى عن العمل بعد توجيهه بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم راسية في ميناء صلالة في سلطنة عمان.


وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأن المرسوم الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ألغى توجيهات وزير الخارجية بشأن الإفراج عن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة كونها تنتهك القانونين الوطني والدولي ويشكل تهديدًا على الوطن.


ووجه رئيس الوزراء الصومالي، المدقق العام والأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه الحادثة وتحويلها إلى القضاء.


رئيس الوزراء الصومالي

الصومال

اخبار الصومال

الخارجية الصومالية


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