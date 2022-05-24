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رئيس النمسا: لا أحد في أوروبا كان يتوقع أن يشن بوتين هجوما عسكريا على أوكرانيا بأكملها

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:42 م
رئيس النمسا: لا أحد في أوروبا كان يتوقع أن يشن بوتين هجوما عسكريا على أوكرانيا بأكملها فان دير بيلين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، أنه لا أحد في أوروبا كان يتوقع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تسمع بانتباه، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس النمساوى، أنه على الأقل في أوروبا، لم يتوقع أحد من فلاديمير بوتين أن يشن هجوما عسكريا على أوكرانيا بأكملها، ولم أكن أتوقع أنها ستصل إلى حرب رهيبة حقيقية وواسعة النطاق، أنا أعترف، وكنت مخطئا، موضحا أنه يجب أن أقول إنه كان ينبغي دراسة تصريحات فلاديمير بوتين بانتباه أكبر.

ولفت الرئيس النمساوى، إلى أنه من الصعب عليه تحديد ما إذا كان سيستقبل فلاديمير بوتين في زيارة للنمسا بعد انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، متابعا: من الصعب القول بذلك حيث إن الأمر يعتمد على موعد انتهاء الحرب وما إذا كان هناك سلام دائم، لا يمكننا اختيار رؤساء دول أجانب، ولكن يمكننا اختيار من ندعوهم ومن لا ندعوهم، يجب أن يدرس الرئيس الفيدرالي ذلك بعناية والتشاور مع وزير الخارجية والمستشار الاتحادى.

وأوضح الرئيس النمساوى، أنه التقى فلاديمير بوتين لأول مرة منذ حوالي 20 عاما أثناء زيارته للبرلمان النمساوي في فيينا، وآخر مرة في سوتشي قبل ثلاث سنوات، ولم يكن يتوقع مثل هذا التطور في أوكرانيا، متابعا: ربما لم نعر جميعا سوى القليل من الاهتمام والجدية لتصريحات الرئيس الروسى.


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