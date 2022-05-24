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رئيس أوكرانيا: لدينا خطة "ب" فى حالة وفاة أى من قادة البلاد بما فيهم أنا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:29 ص
رئيس أوكرانيا: لدينا خطة "ب" فى حالة وفاة أى من قادة البلاد بما فيهم أنا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده لديها خطة "ب" في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك رئيس أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس أوكرانيا، أن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث، متابعا: وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة، كنا مستعدين ومنفصلين، أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ولفت رئيس أوكرانيا، إلى أن أوكرانيا جمهورية برلمانية رئاسية، متابعا: لقد فهمنا أنه إذا كانت هناك هذه الخسارة أو تلك، فسنكون مستعدين لهذه العملية.

وأوضح رئيس أوكرانيا، أن كييف قسمت مجلس الوزراء إلى جزأين، هما بديلان، بحيث يمكن حماية الدولة حتى من مثل هذه النتائج.


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