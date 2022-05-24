"رؤى المتاحف المصرية فى القرن الـ21" ندوة بمكتبة الإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية ندوة بعنوان: "رؤى المتاحف المصرية الكبرى في القرن الحادي والعشرين"، وذلك يوم الخميس 26 مايو 2022 في تمام الثانية عشرة ظهراً، بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

تسلط الندوة الضوء على الدور المهم للمتاحف المصرية الكبرى في الحفاظ على الثقافة المحلية من خلال التوثيق الدقيق، والحفاظ على القطع الأثرية، كما تتناول إسهامات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية في توثيق التراث المادي واللامادي، إلى جانب توضيح دور العرض المتحفي في إظهار القطع الاثرية المعروضة بشكل مميز وممتع للزائرين، فضلاً عن التحديات التي تواجهها المتاحف لإظهار المعروضات الأثرية بشكل جذاب، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار وخاصة السائحين.

ويشارك في الندوة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير الآثار لشئون المتحف المصري الكبير، الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف، الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على الشؤون الأثرية للمتحف القومي للحضارة المصرية، وفاطمة بكار مدير التوثيق بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وأميرة صديق مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة الحسين عبد البصير مدير إدارة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.