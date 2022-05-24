دعم المرافق العامة لافتتاح 27 مصنعاً باستثمارات 108 ملايين جنيه فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إنه لا تعطيل لأى مستثمر فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتغيير المسمى أو النشاط أو الشكل القانونى داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى بسبب التعقيدات الروتينية، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة طبقاً للقواعد والقوانين، ومنها إنشاء وحدة استخراج التراخيص داخل المنطقة للتيسير على المستثمرين وأصحاب الورش.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء أشرف عطية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ34 بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، وأيضاً مسئولى عدد من الجهات التنفيذية وممثلى المستثمرين.

وشدد محافظ أسوان، خلال الاجتماع على أهمية إلزام أصحاب المصانع بتركيب كاميرات المراقبة لتحقيق أقصى معدلات التأمين والأمان على أن يتم ربطها بمقر إدارة المنطقة قبل استخراج رخصة التشغيل.

ووجه، بتكثيف الجهود لرفع تراكمات القمامة والمخلفات على أن تدار أعمال النظافة من خلال منظومة محكمة ، وهو الذى يتوازى مع دعم المرافق العامة للقضاء على أي شكاوى من ضعف المياه أو التيار الكهربائى ، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من التوسعات المستقبلية ، ومنها قرب إفتتاح 27 مصنع بتكلفة إستثمارية 108 مليون جنيه بعد تركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تكليف إدارة " GIS " بعمل حصر وتقسيم الأراضى الخدمية الشاغرة داخل المنطقة الصناعية وطرحها بالمزاد العلنى بمعرفة إدارة التعاقدات من أجل خلق موارد مالية لصالح تطوير المنطقة.

فيما تم مناقشة دراسة إمكانية التوسع وتحقيق الامتداد الاستثمارى داخل المنطقة الصناعية بمساحة 50 فدان للاستفادة من المزايا الاقتصادية لقربها من الاحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية ، فضلاً عن طرح قطع للأراضى الخدمية الشاغرة وتقنين أوضاع المحلات التجارية واستكمال البنية التحتية والأسوار الخارجية .