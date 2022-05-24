حصاد القمح.. جولة داخل حقول إنتاج الذهب الأصفر بالمنوفية فى موسم فرحة الفلاح

المنوفية - فريق المحافظات

فى جولة داخل حقول محافظة المنوفية، للاحتفال سويا مع الفلاحين الذين يرون نتيجة تعبهم وجهدهم طوال فترة زراعة محصول القمح أو ما يطلقون عليه " الذهب الأصفر" والذى يسعى الجميع إلى توفيرة فى إطار مبادرات الدولة فى الإكتفاء الذاتى من القمح، وما بين التعب والعرق يختفى كل ذلك بمجرد الحصول على الإنتاج من القمح .





يقول محمد أحمد، أحد الفلاحين وهو متواجد داخل حقلة يقوم بجمع القمح، أنه سعيد بما حقق من إنتاج وتمام الخير بما يقوم به من جمع لمحصول القمح الذى تعب كثيرا من أجل الحصول علية، مشيرا إلى أن القمح يمر بالعديد من المراحل من أجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهى الحصاد .

وتابع أحمد، أنهم بعد أن ينمو القمح ويقترب من الحصاد، يقوموا بالمرحلة الأولى وهى مرحلة التقطيع والضم للقمح وتركه لمدة أسبوع بالأرض حتى يتثنى الحصاد له عبر المراحل التالية، وبعدها يقوم هو وأسرتة بالنزول إلى الأرض لجمع هذه الكميات من القمح بربطها مجاميع تسمى " إلاش " ومن ثم يتم رفعها على الدراسة " ماكينة الفرم "، حتى يتم فصل القمح عن البقايا الاخرى بالسنبلة " التبن " ليتم جمع الأقماح التى نجمعه عبر الشكائر قبيل توريدها إلى الشون والصوامع المختلفة التابعة للمحافظة .

وأضاف أحمد أن الفدان يحتاج من أربعة إلى 5 ساعات حتى يتم الانتهاء من ضمة ودراستة والحصول على الأقماح منه، مشيرا إلى ضرورة توفير كافة الغلال أمام الدراسة حتى لا تتوقف، مشيرا إلى أن تلك الدراسة يقومون بإيجارها بالساعة، حتى يتمكنوا من جمع تلك الكميات من الغلال .

وتابع أحمد أن موسم الحصاد من أهم المواسم التى يمرون بها وبالأخص أن تلك المواسم تعبر عن نتيجة الفلاح وجهدة بالأرض ووتحقق له حالة من الارتياح عقب الحصول على المحصول الذى تعب واجتهد فى سبيل الحصول عليه، مشيرا إلى أن الانتاجية من القمح العام الحالى أفضل من الأعوام الماضية بكثير، علاوة على أن الأسعار أيضا أسعار متناسبة معهم وتعوض تعبهم إلى حد كبير .

وأوضح أحمد أنه يقوم بالتوريد للأقماح إلى الشون والصوامع المختلفة، فى إطار العمل المتواصل بين الفلاحين ومديرية الزراعة والمحافظة، مؤكدا على أن التعاون بين الزراعة والفلاحين يتم إلى حد كبير من خلال توفير الأسمدة وغيرها من المحصبات من أجل الارض الزراعية، علاوة على عمل دورات ارشادية متنوعة لهم للنهوض بالزراعات .





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جمع-التبن



جمع-القمح-فى-شكائر



جمع-الى-الدراسة



مرحلة-التقطيع-والجمع--(1)



مرحلة-التقطيع-والجمع--(2)



مرحلة-التقطيع-والجمع--(3)