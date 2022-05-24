حركة المرور بطريق الكورنيش فى القاهرة وحالة الطقس اليوم.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد حركة المرور بطريق الكورنيش في القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود خلال اليوم.

وتباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء خلال الذروة الأولى للزحام، وسط تواجد رجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين وسحب أي كثافات مرورية.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة، بالتزامن مع توجه الطلاب الي الجامعات والمدارس والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

بمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات متحركة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.