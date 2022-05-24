جامعة الزقازيق تتسلم درع تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وتأتى إقامة الملتقى اليوم من منطلق حرص الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية المصرية، وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية نحو النهوض بمستوى جودة التعليم فى تلك المؤسسات، وقد رافق رئيس الجامعة الدكتورة آمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة مديحة واصف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة جيهان يحيى مدير وحدة الجودة بكلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة نشوي نافع وكيل كلية التربية الرياضية بنات للدراسات العليا والبحوث.

وتسلم الدكتور عثمان شعلان درع التكريم من رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، كما تسلمت الدكتورة آمال يوسف عميد كلية التربية بنات شهادة اعتماد الكلية من الهيئة.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتجديد اعتماد كلية التربية بنات على الاعتماد من الهيئة واستمرار قاطرة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة، ومؤكدا على أهمية متابعة أداء وأنشطة ضمان الجودة والتطوير المستمر للعملية التعليمية بكليات ومختلف إدارات الجامعة والمتابعة الفنية لمشروعات التطوير وضمان الجودة بالجامعة وتأهيل الكليات للاعتماد المؤسسي والأكاديمى.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تضمنت إقامة جلسة حوارية بعنوان التحول الرقمي وضمان جودة التعليم، كما تم تكريم عددا مؤسسات التعليم العالي.