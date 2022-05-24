جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتفعيل التعاون مع مجتمع الصناعة

الإسكندرية- أسماء على بدر

قرر مجلس خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة ، تشكيل لجنة عليا من أساتذة جامعة الإسكندرية تكون معنية بتفعيل أوجه التعاون بين الجامعة،ومجتمع الصناعة وتذليل كافة العقبات الخاصة.

وقال بيان الجامعة اليوم ، أنه يهدف إلى حصر جميع الأبحاث التطبيقية ودراسة تسويقها وتنفيذها على ارض الواقع وتقديم اقتراحاتها وتوصياتها لتعظيم دور ما يمكن للجامعة تقديمه للصناعة.

وفي إطار تفعيل الحوار الوطنى حول ما يتعلق بقضية التغيرات المناخية بهدف رفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع بها، والعمل على بدء حوار فعال مع الكوادر العلمية والبحثية بالجامعة للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ Cop 27، تم دعوة الدكتورة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وأستاذ الأدب الانجليزي بكلية التربية والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالاسكندرية لحضور الاجتماع الخاص بمجلس خدمة المجتمع.

وفي هذا الشأن، تم التوافق والتأكيد على بعض الأمور مثل إعادة تنشيط برنامج الرائد البيئى بالكليات المختلفة، والتحرك خلال الفترة القادمة لتقديم وطرح مقترحات وافكار وتوصيات الجامعه فى مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر ، وكذلك تقديم تصور عن العمل التطوعى لطلبة الجامعه فى مجالات حماية البيئة، وترتيب البرامج الزمنية للتوعية البيئة داخل الجامعة طبقا للتوقيتات المناسبة لكل كلية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي حول تنظيم الجامعة لعدد من القوافل الطبية المتكاملة خلال شهر مايو الى مناطق الدلنجات وكينج مريوط شملت عدد كبير من التخصصات الطبية وبالتعاون مع شركات الأدوية والجمعيات الاهلية .

ووافق المجلس على توقيع برتوكول التعاون المشترك بين جامعة الاسكندرية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتبادل الخبرات العلمية في المجالات الهندسية والتقنية .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول آخر مستجدات ملف صيانة المنشأت الجامعية ومتابعة ما تم به والمعوقات التي قابلته في التطبيق والاستيفاء .