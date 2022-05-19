رئيس جامعة الإسكندرية يكرم فريق أليكس إيجلز بكلية الهندسة

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الدكتــور أحمد بهاء الدين خيرى الأستاذ بكلية الهندسة، والمشرف الأكاديمى على فريق أليكس إيجلز وأعضاء الفريق لفوزهم بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار وذهبية العالم فى المسابقة الدولية SAE والتى عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو 2022.



وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور تامر حلمى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور قنصوه خلال اللقاء أن هذا الإنجاز ليس بجديد على كلية الهندسة وطلابها حيث تزخر بالقامات المشرفة، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية إدارة مؤسسية تعمل بشكل تكاملى، وتضيف على الخبرات السابقة وتبدع فيها، وأشاد بحسن تواصل الطلاب وقدرتهم على العمل الجماعى، واستكمالهم لانجازات الفرق السابقة للوصول إلى هذا المركز المتقدم.

وأكد الدكتور قنصوه أن طلاب كلية الهندسة بالجامعة يتميزون بقدرات فنية عالية استطاعوا من خلالها المنافسة فى المسابقات التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأكد أن الجامعة سوف تقدم الدعم المالى اللازم لتنفيذ لهذا المشروع، بالإضافة إلى وجود راعى رسمى لتنفيذه على أرض الواقع من خلال الحاضنة التكنولوجية بجامعة الإسكندرية ( Tecnology Park ) .

ووجه الدكتور أحمد بهاء خيرى المشرف على الفريق الشكر للدكتور قنصوه لتقديمه الدعم الكامل للفريق وتوفير الظروف الملائمة للعمل لتحقيق الإنجازات لجامعتنا، كما قدم الشكر للطلاب على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا المركز، وخص بالشكر الطالبات وأولياء أمورهم لمساندتهم ودعمهم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على هذا المركز حيث أن المرأة نصف المجتمع وشريكه فى مختلف مجالات التقدم والنجاح.

وأشار الدكتور سعيد علام عميد الهندسة أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لما بذله القائمين بالجامعة من عمل جاد بالرغم من عدم وجود قسم لهندسة الطيران بالكلية، مؤكداً أن كل الأقسام تعمل فى تكامل لتحقيق هذا الإنجاز والحفاظ عليه.

وفى نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور أحمد بهاء خيرى وأعضاء الفريق وتوزيع شهادات التقدير عليهم.