جامعة الأقصر توافق على تشكيل لجنة لمحاضر الغش.. اعرف التفاصيل

وجرت الموافقة خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة بمحاضر الغش أثناء سير الامتحانات، على أن تضم اللجنة؛ الملاحظين الموظفين باللجنة محل واقعة الغش، رئيس الدور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومن ثم رفعه إلى عميد الكلية، كما وافق المجلس على اعتماد نماذج مفاتيح الإجابة الخاصة بالامتحانات، من مركز القياس والتقويم بالجامعة.

فيما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، حيث وافق المجلس في جلسته الـ33، على تسجيل خطة البحث لدرجة الماجستير في الآثار لعدد من الباحثين، وتسجيل خطة البحث لدرجة الدكتوراه في ترميم الآثار.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لباحثتين؛ بقسم الإرشاد السياحي للحصول على درجة الماجستير، والأخرى بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة البحث العلمي، على أن تشكل حسب اللوائح، وأوصى المجلس في ختام الجلسة بمناقشة مقترح زيادة المصروفات بمراحل الدراسات العليا بكليات الجامعة بنسبة 25%، على أن يٌعمل به من تاريخه، وذلك للعرض على مجلس الجامعة.

وفي نفس السياق، تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب.



جامعة الأقصر توافق على تشكيل لجنة لمحاضر الغش